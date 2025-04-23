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Rusya'da eski Moldova istihbarat çalışanına sınır dışı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 17:02 Güncelleme: 23.04.2025 17:04
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Rusya’da eski Moldova istihbarat çalışanına sınır dışı!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Moldova istihbarat çalışanının gizli bilgiler topladığı gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edildiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisinin (SIS) eski çalışanı Dmitriy Rusnak'ın Rusya'ya 2024'te geldiği belirtildi.

Rusnak'ın, Rus yönetiminin Moldova ile ilgili planları hakkında gizli bilgiler topladığı kaydedilen açıklamada, "Rusnak, 2020'den beri Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov ile irtibat halinde. Moldova vatandaşı Rusnak, ülkeden sınır dışı edildi. Rusnak'ın ülkeye girişine 60 yıl yasak getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Rusya’da eski Moldova istihbarat çalışanına sınır dışı! Rusya’da eski Moldova istihbarat çalışanına sınır dışı! Rusya’da eski Moldova istihbarat çalışanına sınır dışı!
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