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Katil İsrail Gazze'de okula saldırdı! 10 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 06:14
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Katil İsrail Gazze’de okula saldırdı! 10 kişi öldü

İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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