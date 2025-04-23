İsrailli Bakan’a ABD’ye ziyareti öncesi protesto şoku: Yüzlerce üniversite öğrencisi toplandı

Yerel gazete Yale Daily News'ta çıkan habere göre, 200'ü aşkın öğrenci, Ben-Gvir'in Yale Üniversitesinin Yahudi topluluğu "Shabtai"nin düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmayı protesto etmek için kampüsteki Beinecke Meydanı'nda eylem düzenledi.



Meydanda çadır kuran kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin'e destek sloganları attı.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında, yönetimin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapacak, New Haven ile New York kentlerindeki çeşitli programlara katılacak.

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