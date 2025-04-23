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İsrailli Bakan'a ABD'ye ziyareti öncesi protesto şoku: Yüzlerce üniversite öğrencisi toplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 13:30 Güncelleme: 23.04.2025 13:34
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İsrailli Bakan’a ABD’ye ziyareti öncesi protesto şoku: Yüzlerce üniversite öğrencisi toplandı

ABD'de Filistin destekçisi onlarca öğrenci, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyaretini protesto etmek amacıyla Yale Üniversitesi kampüsünde toplandı.

Yerel gazete Yale Daily News'ta çıkan habere göre, 200'ü aşkın öğrenci, Ben-Gvir'in Yale Üniversitesinin Yahudi topluluğu "Shabtai"nin düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmayı protesto etmek için kampüsteki Beinecke Meydanı'nda eylem düzenledi.

Meydanda çadır kuran kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin'e destek sloganları attı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında, yönetimin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapacak, New Haven ile New York kentlerindeki çeşitli programlara katılacak.

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