ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı

Trump yönetiminin hazırladığı barış planı, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın Moskova'nın kontrolünde kalmasını öngörüyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu maddeyi "kırmızı çizgi" olarak niteledi.

"Ukrayna, Kırım'ın işgalini asla yasal olarak tanımayacaktır. Bu bizim anayasamıza aykırıdır." diyen Zelenskiy, bu haliyle bir anlaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

RUBIO'DAN REST: İLERLEME YOKSA ÇEKİLİRİZ

Londra'daki görüşmelere katılması beklenen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "lojistik nedenler" gerekçesiyle toplantıya katılmayacağı açıklandı. Ancak diplomatik kulislerde bu kararın, Ukrayna'nın net tavrı ve görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle alındığı konuşuluyor.

Rubio, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Eğer taraflardan savaşı bitirme yönünde gerçek bir irade görmezsek, ABD bu süreci sonlandırabilir." uyarısında bulunmuştu.