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ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 11:27 Güncelleme: 23.04.2025 11:44
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ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı

ABD öncülüğünde Rusya-Ukrayna savaşına son vermek amacıyla Londra’da düzenlenecek olan kritik barış görüşmeleri, Kiev’in Trump yönetiminin ateşkes önerisindeki “Kırım maddesini” reddetmesiyle sarsıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere katılmayacağını açıklayarak Washington’un pozisyonunu netleştirdi.

Trump yönetiminin hazırladığı barış planı, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın Moskova'nın kontrolünde kalmasını öngörüyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu maddeyi "kırmızı çizgi" olarak niteledi.

"Ukrayna, Kırım'ın işgalini asla yasal olarak tanımayacaktır. Bu bizim anayasamıza aykırıdır." diyen Zelenskiy, bu haliyle bir anlaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

RUBIO'DAN REST: İLERLEME YOKSA ÇEKİLİRİZ

Londra'daki görüşmelere katılması beklenen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "lojistik nedenler" gerekçesiyle toplantıya katılmayacağı açıklandı. Ancak diplomatik kulislerde bu kararın, Ukrayna'nın net tavrı ve görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle alındığı konuşuluyor.
Rubio, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Eğer taraflardan savaşı bitirme yönünde gerçek bir irade görmezsek, ABD bu süreci sonlandırabilir." uyarısında bulunmuştu.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (ortada), Paris'teki Elysee Sarayı’nda düzenlenen diplomatik toplantı sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı’nın diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne’un (sağda) ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmeyi dinlerken görüntülendi. Toplantıya, Ukrayna Cumhurbaşkanlık Ofisi Başkanı, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Özel Temsilcisi ve Almanya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı da katıldı. (AFP)Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (ortada), Paris'teki Elysee Sarayı’nda düzenlenen diplomatik toplantı sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı’nın diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne’un (sağda) ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmeyi dinlerken görüntülendi. Toplantıya, Ukrayna Cumhurbaşkanlık Ofisi Başkanı, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Özel Temsilcisi ve Almanya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı da katıldı. (AFP)

ABD YERİNE ÖZEL TEMSİLCİ KATILACAK

Rubio'nun yerine ABD'yi, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi emekli General Keith Kellogg temsil edecek. ABD, geçtiğimiz hafta Paris'te yapılan dört ülke toplantısında sunulan çerçeve planın geliştirilmesi için Avrupa ülkeleriyle ortak çalışma yürütmeyi hedefliyor.

Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi emekli General Keith Kellogg (Arşiv)Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi emekli General Keith Kellogg (Arşiv)

PUTİN'DEN İLK KEZ DOĞRUDAN GÖRÜŞME SİNYALİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını içeren bir ateşkes için Ukrayna ile doğrudan müzakereye açık olduğunu belirtti. Ancak "sivil hedefin" tanımı ve ateşkesin kapsamı konusunda hâlâ net bir çerçeve oluşmuş değil.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)

SAVAŞ SÜRÜYOR: 9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Paskalya tatili sırasında yaşanan geçici ateşkese rağmen, bu hafta savaş yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüse düzenlenen Rus İHA saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

ABD'DEN AÇIK MESAJ: İLERLEME OLMAZSA BARIŞ MASASI DAĞILABİLİR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, müzakerelerin "umut verici bir yöne ilerlediği" ifade edilse de, ABD'nin süreçten "geri çekilmesinin" ne anlama geleceği konusunda net bir yorum yapılmadı. Kremlin ise Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya giderek doğrudan Putin'le görüşeceğini doğruladı.

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ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı ABD’nin ateşkes planına Ukrayna’dan sert ret! Anlaşmada Kırım şartı kriz yarattı Rubio masadan kalktı
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