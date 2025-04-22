22 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Çin'de tekne kazası: 6 ölü

Çin'de tekne kazası: 6 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 14:25 Güncelleme: 22.04.2025 14:28
ABONE OL
Çin’de tekne kazası: 6 ölü

Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde dün meydana gelen tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün yerel saatle 17.30 sıralarında Pingjiang'a bağlı Doutang köyünde 6 kişiyi taşıyan küçük bir teknenin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğunu bildirdi. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’de tekne kazası: 6 ölü Çin’de tekne kazası: 6 ölü Çin’de tekne kazası: 6 ölü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör