Netanyahu kendisine karşı gösteri yapanları fişlediği ortaya çıktı!

İsrail İç İstihbarat Servisi (Şin-Bet) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı protestocular hakkında bilgi toplamasını istediğini açıkladı. Bu ifşaatın ardından muhalefet partileri, Netanyahu'nun ülke güvenliğine zarar verdiğini belirterek acil Meclis toplantısı çağrısında bulundu.

GÖSTERİLERE KATILANLAR FİŞLENİYOR

Son olarak Siyonist hükumetin yürürlüğe soktuğu politikaların İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını belirten İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini açıkladı.

İsrailli muhalefet liderleri, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e hükümet karşıtı protestocular hakkında bilgi toplaması ve gösterilere öncülük edenlerin kişisel bilgilerinin kendisiyle paylaşılması baskısı yaptığı ortaya çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güvenliği ve geleceği için tehdit olduğunu açıkladı.

"NETANYAHU DEVLETİN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİYOR"

Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki Gelecek Var, Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinin liderleri Yair Lapid, Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan Şin-Bet şefi Ronen Bar'ın İsrail Yüksek Mahkemesi'ne verdiği yazılı ifadesinin ardından toplantı yaptı.

Parti liderlerinden yapılan ortak açıklamada, "Şin-Bet şefinin yeminli ifadesine göre, başbakanın davranışı geleceğimizi ve varlığımızı tehlikeye atıyor ve devletin güvenliğine zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.

MUHALEFETTEN ACİL MECLİS TOPLANTISI TALEBİ

Muhalefet liderlerinin son gelişmeleri görüşmek üzere acil bir Meclis toplantısı için ortak talepte bulunmak da dahil olmak üzere bir dizi ortak eylemde bulunacağı bildirildi.

Demokratlar'ın lideri Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğine, hukukun üstünlüğüne ve bildiğimiz şekliyle devletin varlığına doğrudan bir "tehdit" olduğunu vurguladı.

NETANYAHU'DAN KİŞİSEL SADAKAT TALEBİ

Golan, Şin-Bet liderinin yazılı ifadesinde dile getirdiği hususların İsrail demokrasisi için bir "acil durum alarmı" olduğunu belirterek, "Başbakan (Netanyahu), Şin-Bet şefinden devlete sadakat yerine kişisel sadakat talep etti. Gizli servisi sivil halka karşı kullanmasını, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yalan söylemesini ve hukukun üstünlüğünü kendi kişisel çıkarlarına göre eğmesini istedi." dedi.

Ayrıca Golan, Netanyahu'nun liderliğindeki aşırı sağı hükümetin "fiili bir darbe" gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise X hesabından, Şin-Bet şefi Bar'ın dile getirdiği hususların devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiren ciddi bulgular olduğunun altını çizdi.

BAŞBAKAN'A İTAAT ETME BEKLENTİSİ

Netanyahu, muhalif protestocuların bilgisini paylaşması için Şin-Bet şefine baskı yaptı

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye bugün sunduğu yazılı ifadesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini açıkladı.

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktardı.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini kaydetti.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.