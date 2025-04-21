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ABD Başkan Yardımcısı Vance Hindistan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.04.2025 15:23 Güncelleme: 21.04.2025 15:23
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ABD Başkan Yardımcısı Vance Hindistan’da

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Paskalya dolayısıyla İtalya ve Vatikan'a yaptığı ziyaretlerin ardından bugün Hindistan'a gitti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, diplomatik temaslarıda bulunmak üzere bugün Hindistan'a gitti. Paskalya dolayısıyla İtalya ve Vatikan'a yaptığı ziyaretlerin ardından Hindistan'a geçen Vance'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, geçen hafta Vance'in ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha da geliştireceği konusunda çok olumluyuz." dedi.

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ABD Başkan Yardımcısı Vance Hindistan’da ABD Başkan Yardımcısı Vance Hindistan’da ABD Başkan Yardımcısı Vance Hindistan’da
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