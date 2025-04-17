Ukrayna’dan ateşkes çağrısı: Mümkün olan en kısa sürede…

ABD Başkanı Donald Trump'un bir süre önce Ukrayna-Rusya arasında arabulucu görevinde bulunma girişiminin ardıdan Zelenskiy ile Trump arasında tartışmalı görüntüler yaşanmıştı. Ukrayna meselesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşen Trump, Zelenskiy'i barışa zorlayacak adımlar attığı iddia edildi. Bölgede geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Aybiha, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Birliği (AB) ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Sybiha, savaşın sona erdirilmesi için ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğine söyledi.

"BARIŞ İÇİN İLERLEME KAYDETTİK"

Gün içinde ABD heyeti ile görüştüklerini aktaran Sybiha, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiğini belirtti.

Sybiha, "Barış çabalarındaki ilerlemeyi kaydettik ve ABD liderliğinin ve katılımının önemini vurguladık. Ukrayna barış çabalarında kararlıdır ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA BASKI BARIŞ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"

Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerde geçici ateşkes teklifini kabul ettiğini hatırlatan Sybiha, şunları kaydetti:

"Bunun, mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerekiyor. Rusya'ya yönelik baskının artırılmasının adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladım."

Sybiha ayrıca, Paris'teki görüşmeler sırasında, Ukrayna'nın güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin ülkesine olası konuşlandırılması konusunu da ele aldıklarını aktardı.