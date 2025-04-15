Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Vietnam’da siyasi temaslarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin yankıları sürerken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Vietnam'ın başkenti Hanoi'de siyasi temaslarda bulundu. Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong tarafından karşılanan Xi, daha sonra Vietnam Komunist Partisi Genel Sekreteri To Lam ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi. Çin ve Vietnam basınında yer alan haberlere göre Xi'nin temasları sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 45 işbirliği anlaşması imzalandı. Detayları açıklanmayan anlaşmalardan bazılarının tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve demiryolu ulaşımı konusunda işbirliği yapılmasını öngördüğü belirtilirken, ayrıca Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ile Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki işbirliğini artırma konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.



Xİ VİETNAM'A GELMİŞTİ



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam'a gelmişti. Çinli lider, başkent Hanoi'de bulunan Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong tarafından karşılanmıştı. Vietnam Komünist Partisi'nin gazetesi Nhandan'da köşe yazısı yayınlanan Xi, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Vietnam ile daha güçlü bağlar kurulması çağrısında bulunarak "İki taraf, üretim ve tedarik zincirleri konularında işbirliğini güçlendirmelidir" ifadedelerini kullanmıştı. Çinli lider, iki ülke arasında ticaretin artırılması ve yapay zeka ile yeşil ekonomi konularında Hanoi ile daha güçlü ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirmişti.



ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Xi'nin Vietnam ziyaretinin ABD'nin 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından gelmesi dikkat çekmişti. Çin, ABD'nin yüzde 46 oranında gümrük vergisi getirdiği Vietnam ile birlikte Trump'ın en yüksek gümrük vergilerine maruz kalan ülkelerden biri olmuştu. Trump ilk etapta Çin'e yüzde 34'lük gümrük vergisi getirirken, oranın Çin'in misilleme hamlesi nedeniyle yüzde 145'e çıkarıldığı bildirilmişti. Trump, son olarak ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere yönelik vergileri 90 gün süreyle durdurma kararı almıştı.

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