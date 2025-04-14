Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Gazze’de acil ateşkes çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Baerbock, ortak bir Avrupa dış politika yaklaşımının önemini vurgulayarak, Orta Doğu konusunda da ortak bir tutum içinde olunması gerektiğini belirtti.

Gazze'de birçok esirin kaçırıldığını aktaran Baerbock, Gazze'deki halkın acılarını insani olarak ifade etmenin zor olduğunu kaydetti. Baerbock ayrıca tüm esirlerin serbest bırakılabilmesi ve 2 milyon Filistinlinin yeniden onurlu bir yaşam sürebilmesi için acilen ateşkese dönülmesi gerektiğini de bildirdi.