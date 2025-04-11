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Çin iletişim test uydusu fırlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
AA
Giriş: 11.04.2025 08:41
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Çin iletişim test uydusu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 569'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

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Çin iletişim test uydusu fırlattı Çin iletişim test uydusu fırlattı Çin iletişim test uydusu fırlattı
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