William Shakespeare’in gizli sonesi bulundu

Uzmanlara göre esere eklenen dizeler yalnızca şarkı formuna uygunluk için değil, aynı zamanda dönemin siyasi atmosferine göndermeler içeriyor. Kraliyet yanlısı şairlerin bulunduğu bir koleksiyonda yer alması, bu dizelerin romantik aşktan çok, dini ve siyasi sadakati yücelten bir mesaj taşıdığına işaret ediyor.

Bu el yazması, yalnızca Shakespeare'in eserlerinin nasıl okunduğunu değil, aynı zamanda nasıl dönemin şartlarına göre uyarlandığını da gösteriyor.