İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Mutabakat ihlali yapıldı!

Lübnan'da varılan ateşkesi ihlal ederek bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'a ait olduğu belirtilen silah deposuna hava saldırısı düzenledi.



İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan'da Hizbullah'a ait silahların bulunmasının İsrail'in güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali olduğu kaydedildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede çekilen amatör kamera görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

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