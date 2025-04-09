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13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.04.2025 14:14
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13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı

İlginç olay İngiltere'de yaşandı. 16 yaşındaki Ellie Morris-Davies 'nadir' görülen beyin kanaması sonrası kafatasının bir kısmını midesinde taşıdı. Ellie, geçirdiği operasyonların ardından yürümeyi, konuşmayı ve yutmayı yeniden öğrendi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde geçen yıl nadir görülen "kavernom" teşhisi konulan Ellie Morris-Davies, 13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi.

KARIN BOŞLUĞUNA YERLEŞTİRİLDİ

Tedavi süreci sırasında doktorlar, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla kafatasının bir bölümünü geçici olarak karın boşluğuna yerleştirdi. Doktorlar bu tıbbi müdahalenin, genç kızın yaşamını kurtaran önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ellie, geçirdiği operasyonların ardından yürümeyi, konuşmayı ve yutmayı yeniden öğrendi.

13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı
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13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı 13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı 13 haftada 9 beyin ameliyatı geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı
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