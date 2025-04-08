Siyonist basın Trump Netanyahu görüşmesini yerden yere vurdu! Trump Netnayahu'yu utandırdı: Bibi eli boş döndü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin ülkesine uygulama kararı aldığı yüzde 17'lik ek gümrük tarifeleri, Gazze'de yürüttüğü soykırım, İran ve Suriye'deki Türkiye nüfuzuna ilişkin başlıkları görüşmek üzere Başkan Donald Trump'ı ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken Netanyahu'nun Trump'la çizmeye çalıştığı samimi dost pozlarını İsrail basını topa tuttu. Bibi'nin toplantıdan eli boş döndüğünü, Trump'ın canlı yayında Bibi'yi utandırdığını yazdı. İşte Trump ile Netanyahu görüşmesinin İsrail basınındaki yankıları...
Filistin'de yüz binlerce masumun katili olan Binyamin Netanyahu, dün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD yönetiminin neredeyse tüm dünya ülkelerine uyguladığı ek tarifeleri müzakere etmek üzere Washington'a giden ilk ülke lideri olmakla övünen Netanyahu, İsrail basınına göre görüşmeden eli boş döndü.
GÜMRÜK VERGİSİ HİKAYE: İŞTE GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI
Siyonist basının önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Trump ve Netanyahu görüşmesini merceğe aldığı "Trump'la aceleyle yapılan toplantının ardından Netanyahu eli boş döndü" başlıklı haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalar, Netanyahu'nun Washington'a apar topar gelmesinin ardındaki gerçek sebebin , bazı kesimlerin sandığı gibi İsrail'e uygulanan gümrük vergileri değil, İran ile müzakerelerin başlaması olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
BİBİ ELİ BOŞ DÖNDÜ
Itamar Eicher'in imzasının taşıyan analiz haber, tarifeler konusunda Netanyahu'nun daha da aşağılayıcı bir tepkiyle karşılaştığına dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan ziyaretinden doğrudan ABD'ye koşan Netanyahu, tarifeler yürürlükte kaldığı için eli boş döndü."
NETANYAHU İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ DUYDU
Eicher analizinde İsrail için masadaki önemli başlıklardan biri olan İran meselesine de değindi ve Netanyahu'nun bu konuda da istemediği şeyleri duyduğunu şöyle ifade etti:
"Amerika ile İran arasında doğrudan görüşmeler yapılması, muhtemelen Netanyahu'nun duymak istediği bir şey değildi. İranlı yetkililer, Amerikalılarla doğrudan konuşmayı reddettiklerini ve Trump'a güvenmediklerini belirtmişti. Ancak Trump'ın tehditleri İran'ı ikna etmiş gibi görünüyor."
NETANYAHU'YA VERİLEN TEK SOMUT SÖZ...
Eicher, analizinde bir kez daha Netanyahu'nun ülkesine eli boş döndüğünü belirtti:
"Gümrük tarifeleri şimdilik kaldırılmayacak, hatta Trump İsrail'in ABD'den aldığı 4 milyar dolarlık askeri yardımı da gündeme getirdi. Öte yandan, İsrail'in ABD mallarına uygulanan tarifeleri kaldırmak için attığı adımları övdü ve diğer ülkelerin de Amerika'ya adil davranmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu'ya verilen tek somut söz, tarife konusundaki görüşmelerin süreceği oldu."
İSRAİL'İN REHİNELER SORUNU DA ÇÖZÜMSÜZ KALDI
Eicher'in aktardığına göre görüşmede ayrıca Gazze'de tutulan ve Netanyahu hükümeti için büyük başarısızlık örneği olan rehinelerin serbest bırakılması konusunda da bir ilerleme sağlanamadı.
SURİYE'DEKİ TÜRKİYE NÜFUZU: BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER RAHATSIZ ETTİ
Son olarak, Trump Suriye'de artan etkisiyle dikkat çeken Türkiye hakkında konuştu. Analizde Trump'ın Başkan Erdoğan'ı sevdiğini söylediğine dikkat çekildi. Trump'ın Başkan Erdoğan'a övgülerine ise yer verilmedi.
BİR ANALİZ DE MAARİV'DEN: TRUMP CANLI YAYINDA NETANYAHU'YU UTANDIRDI
İsrail'in önde gelen yayınlarından Maariv de Netanyahu ve Trump görüşmesini merceğine aldı.
İkilin görüşmesine en sert eleştirilerden birini getiren Maariv, "Ani ziyaretiyle birçok sorunu tek seferde çözmeyi uman Binyamin Netanyahu, yurtdışında geçirdiği haftayı, arkasında çok fazla soru işareti ve çok az cevap bırakan utanç verici bir olayla sonlandırıyor." dedi.
Başlığa "Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı, gerçekleri yüzüne çarpan ziyaret" başlığı atan Maariv'teki Anna Barsky imzalı makalede şu çarpıcı ifadeler yer aldı:
"Benjamin Netanyahu, kısa süreli Beyaz Saray ziyaretinde birden fazla konuyu tek seferde çözmeyi umuyordu, ancak haftasını yurt dışında bitirirken utandırıcı bir olayla karşılaştı. Bu olay, geride çok sayıda soru işareti bırakırken pek de fazla cevap sunmadı."
'AŞAĞILAYAN BİR ŞAŞKINLIK'
"Benjamin Netanyahu'ya güvenebilirsiniz: Beyaz Saray'da dün gece yaşananları, bir saat süren bir canlı yayında, pek de uzun olmayan bir süre içinde yorumlamakta zorlanmaz. Utancı bir başarıya dönüştürmeyi veya en azından ilk izlenimi yumuşatmayı başaracaktır. Bilindiği gibi Netanyahu propaganda dahisidir, ancak Beyaz Saray'daki ortak açıklamadan sonra, öğle yemeği ve görüşmelerin bir buçuk saat sonrasında oluşan ilk izlenimi gizlemek ya da unutturmak oldukça zor olacak. Çünkü her kelime kaydedildi, yayınlandı ve alıntılandı. Bunu bir kelimeyle tanımlarsak: şaşkInlık, üç kelimeyle: aşağılayan bir şaşkınlık."
İŞTE ALEL ACELE ZİYARETİN SEBEBİ
"Resmî gerekçe, Trump'ı İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmeye ikna etmekti. Ancak aslında esas konu bu değil; Washington ile Tahran arasında doğrudan müzakerelerin başlama ihtimaliydi. ABD Başkanı'nın İran karşısında hâlâ diplomatik yolu benimsemesi uzun zamandır Netanyahu'yu rahatsız ediyor. Bugüne dek Trump'ı, diplomasinin işe yaramayacağına ve sadece İran'a zaman kazandıracağına ikna edemedi. Bu pozisyon farkının büyüklüğünü fark edince, Trump'a "gerçek bir nükleer anlaşmanın" nasıl olması gerektiğine dair vizyonunu anlatmak üzere hızla Washington'a geldi."
NETANYAHU TAMANEN GERİ ADIM ATTI
Trump'ın başlattığı büyük gümrük savaşında Netanyahu'nun tamamen geri adım attığını Barsky, şu sözlerle ifade etti:
"Netanyahu en baştan tamamen geri adım attı. Bu eşitler arası bir pazarlık değil, İsrail'in baştan verdiği bir tavizdi. Daha gazeteciler Oval Ofis'te yerlerini alırken Netanyahu hemen, 'Ticaret açığını ortadan kaldıracağım, tüm ticaret kısıtlamalarını kaldıracağız,' diye ilan etti.
İSRAİL DE AMERİKA'YI SOYANLAR ARASINDA
Ama işte burada, Trump İsrailli konuğuna bir sürpriz hazırlamıştı. Netanyahu'yu, kendisinden sonra gelecek ülkeler için bir 'model' olarak göstermeyi planlamıştı. Ancak Trump şu sözleriyle konuyu kapattı:
'Bilmiyorum, İsrail'e uyguladığımız vergileri azaltacağımızdan emin değilim. ABD, İsrail'e milyarlarca dolar veriyor. Milyarlarca dolar.'
Bunu iki kez tekrar etti. Ve yanında oturan Netanyahu'ya –adeta şok içinde– "Tebrikler," diyerek, İsrail'in ABD'den her yıl aldığı 4 milyar doları hatırlattı."
NETANYAHU İÇİN UTANCIN ZİRVESİ: İRONİK FİNAL
Türkiye'nin Suri,ye'dfeki nüfuzu üzerine propaganda yürüten Netanyahu'nun Trump'ın Başkan Erdoğan'ı övmesiyle yerin dibine girdiği analizde şu ifadelerle yankı buldu:
"Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi, Trump katılımcılara "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özel ve sıcak bir dostluğu olduğunu" anlattı. Bu, Trump'ın Netanyahu'nun dostu hakkında zaman zaman "Hitler" ya da "kan emici vampir" dediği düşünüldüğünde, oldukça ironik bir final oldu."
ISRAEL HAYOM: HAYAL KIRIKLIĞI
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, zirveyi "Trump-Netanyahu zirvesi: Sıcak kucaklaşma, belirsiz vaatler" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazeteye göre, pozitif görüntülere rağmen ABD Başkanı Donald Trump, ne gümrük vergilerinde bir indirim sözü verdi ne de rehinelerin iadesi ya da Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilimlere dair somut bir adım attı.
GÜMRÜK VERGİLERİNDE HAYAL KIRIKLIĞI
Netanyahu'nun Washington ziyaretinden en büyük beklentisi, İsrail ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin hafifletilmesiydi. Ancak Trump, bu konuda açık bir taahhütte bulunmadı. Bunun yerine, "Zaten İsrail'e her yıl 4 milyar dolar yardım yapıyoruz" diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti. Bu yanıt, beklentileri olan Netanyahu açısından soğuk bir duş etkisi yarattı.
ERDOĞAN'A ÖVGÜ, NETANYAHU'YA SOĞUK MESAJLAR
Toplantıda Türkiye meselesi de gündeme geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kişisel sempatisini açıkça ifade etti. İki lider arasındaki özel ilişkiye vurgu yapan Trump, Suriye'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda arabuluculuk yapabileceğini öne sürdü. Ancak bu sözler, Netanyahu'nun Ankara'ya yönelik daha sert mesajlar beklediği düşünüldüğünde oldukça temkinli bir tavır olarak yorumlandı.
'MÜJDE' BEKLEYEN İSRAİL, BELİRSİZLİKLE AYRILDI
Zirve öncesinde İsrail kamuoyunda beklenti yüksekti. Özellikle Trump'ın geçmişteki sürpriz adımları – Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması, barış anlaşmalarını devreye sokması – Netanyahu cephesinde yeni "müjdeler" beklentisi doğurmuştu. Ancak bu kez, ne İran'a karşı daha sert bir duruş ne de yeni bölgesel açılımlar konuşuldu. Trump, İran'la müzakere kapısının hâlâ açık olduğunu ima etti ancak netlikten kaçındı.
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