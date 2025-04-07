Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti. Haberlerde, Netanyahu'nun, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.

GÜMRÜK VERGİSİ ELE ALINACAK

Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.