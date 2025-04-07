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Netanyahu Trump ile görüşmek için Washington'a gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 05:53
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Netanyahu Trump ile görüşmek için Washington’a gitti

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'dan ayrılarak ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a gitti. İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump ile Netanyahu'nun bugün görüşmesi bekleniyor.

Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti. Haberlerde, Netanyahu'nun, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.

GÜMRÜK VERGİSİ ELE ALINACAK

Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA) Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

MACARİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söylemişti.

Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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Netanyahu Trump ile görüşmek için Washington’a gitti Netanyahu Trump ile görüşmek için Washington’a gitti Netanyahu Trump ile görüşmek için Washington’a gitti
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