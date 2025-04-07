İki ülke arasında insansız hava aracı krizi: Mali Cezayir’den büyükelçisini çekiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir, Mali'ye ait bir İHA'yı düşürmekle suçlanarak, Mali'nin Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtildi.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de ayrı yayımladıkları ortak açıklamayla Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını duyurdu.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Her 2 ülke de isim vermekten kaçınsa da Mali ve Cezayir'in aynı İHA'dan bahsettiği kısa süre içinde anlaşılmıştı.