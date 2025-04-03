03 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri ABD'de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı

ABD'de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.04.2025 14:25
ABONE OL
ABD’de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı

ABD'nin orta ve güney kesimlerinde hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'nin Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi eyaletlerini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerin çatıları uçtu. Fırtınada savrulan molozlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer Arkansas'ta 4, Kentucky'de 4, Indiana'da ise 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Texas'tan Ohio'ya, Kentucky'den Tennessee'ye kadar 23 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölge için hortum uyarısında bulunulduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı ABD’de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı ABD’de hortum felaketi: 1 ölü 10 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör