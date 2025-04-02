Trump'tan tarihi açıklamalar! "Dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi" | İşte o tarifeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır "Amerika'nın Gerçek Kurtuluş Günü" olarak ilan ettiği 2 Nisan geldi çattı.

ABD Başkanı Trump yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri, ABD'nin altın çağı geri geliyor. Tarihi bir kararname imzalayacağım, ekonomik bağımsızlık duyurusu.

ABD'nin ticareti engelleniyor. Dostalar ticaret anlamında düşmandan daha beter. Dış ülkelere üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz. AB'ye yüzde 20 vergi uygulayacağız. AB bizi soydu. Paramızı çalanlarla hesap vakti.

Çin'e yüzde 34 vergi uygulayacağız"

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı.

"VERGİLERİNİZİ SONLANDIRIN!"

Trump, vergilerden muafiyet için yakında tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere seslenerek, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü"

"ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor"

"ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız"