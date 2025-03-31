Venezuelalı göçmenlerin ABD’den dönüşü sürüyor

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, "Yarın, ABD'den Venezuelalı kardeşlerimizi taşıyan uçağın varışıyla 'Anavatana Dönüş Plan'ı yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela basınında çıkan habere göre daha önce dönen göçmenler, ABD'deki gözaltı merkezlerinde tutuldukları sırada yaşadıkları fiziksel ve psikolojik kötü muameleye ilişkin şikayetlerini yetkililerle paylaşmıştı.

Devlet televizyonu VTV'de yer alan görüntülerde bazı göçmenlerin sevinç gözyaşları döktüğü görülmüştü.

ABD tarafından en son 21 Mart'ta hava yoluyla sınır dışı edilen 311 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaşmıştı.