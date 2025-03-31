Kolombiya’da bayram namazı kılındı

Ebu Bekir Sıddık Camii, Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde onlarca Müslüman sabahın erken saatlerinde bayram namazı için buluştu.

Namazın ardından kucaklaşan cemaat, Gazze'deki Filistinliler için de dua etti.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapılırken, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.