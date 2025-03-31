31 Mart 2025, Pazartesi
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Kolombiya'da bayram namazı kılındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.03.2025 06:13
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Kolombiya’da bayram namazı kılındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, bayram namazını eda etti. Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapılırken, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ebu Bekir Sıddık Camii, Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde onlarca Müslüman sabahın erken saatlerinde bayram namazı için buluştu.

Namazın ardından kucaklaşan cemaat, Gazze'deki Filistinliler için de dua etti.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapılırken, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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