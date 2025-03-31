İran’da bayram namazı kılındı

Tahran eyaletinde bayram namazını kılmak isteyenler, başta İmam Humeyni Musalla, İmam Hüseyin, Resulü Ekrem, Emirel Müminin ve Şah Abdülazim olmak üzere birçok cami ve mescitlerde bir araya geldi.

Programlarda, dualar edildikten sonra namaz kılındı, hutbeler okundu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de başkent Tahran'da İmam Humeyni Musalla Camisi'nde açık alanda bayram namazı kıldırdı.

Namaza, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer ile kadınların da aralarında bulunduğu büyük bir kalabalık katıldı.

Hamaney, daha sonra bayram namazı hutbesini okudu.