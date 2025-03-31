Fas Kralı 6. Muhammed Ramazan Bayramı'nda af kararı çıkardı
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş bin 533 mahkum hakkında af kararı çıkardı. Karar kapsamında 31 hükümlü daha aftan yararlandığı belirtildi.
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişinin de bulunduğu 1533 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 31 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.
Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.