Mescid-i Aksa'daki namaza 120 bin Filistinli katıldı!
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, bayramın ilk günü kutlanıyor. Kısıtlamalara rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bazı kontrol noktalarında üst araması yapıldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamaları altında bayramın ilk günü kutlanıyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
ÜST ARAMASI YAPILDI
Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in çevresindeki alanlarda kurduğu kontrol noktalarında bazı Filistinlilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.
SINIRLI SAYIDA KİŞİYE İZİN
İsrail ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulamıştı.
İsrail makamları, Batı Şeria'dan 50 yaş üstü kadın, 55 yaş üstü erkeklerden sınırlı sayıda kişinin gelmesine izin verileceğini açıklamıştı.
GERİ ÇEVRİLDİLER
İsrail basını, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine müsaade edileceğini bildirmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında bekletilmiş, çok sayıda kişi yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrilmiş ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirilmişti.
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