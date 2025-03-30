Mescid-i Aksa’daki namaza 120 bin Filistinli katıldı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamaları altında bayramın ilk günü kutlanıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

ÜST ARAMASI YAPILDI

Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in çevresindeki alanlarda kurduğu kontrol noktalarında bazı Filistinlilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.