Avusturya’da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Yoğun katılımın olduğu namaz öncesinde Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahaddin Çelebi, bayramın ruhu ve birliktelik üzerine vaaz verdi.Cemaatin bayramını kutlayan Büyükelçi Dönmez de burada yaptığı konuşmada, ramazan ayı süresince Müslümanların bir tür nefis terbiyesinden geçtiğini, bugün de özellikle kırgın ve küskünlerin bir araya gelerek barışmasının çok değerli olduğunu söyledi.Dönmez, "Büyükelçi olarak sizlerden ricam, bugün bizim bayramımız, Avusturyalı komşularınız vardır. Baklava, börek her ne yapıyorsanız onlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Onları da bayrama dahil edin." diye konuştu.Bayram namazı sonrasında cemaat, Büyükelçi Dönmez ve Din Hizmetleri Müşaviri Çelebi ile bayramlaştı.