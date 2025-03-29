29 Mart 2025, Cumartesi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.03.2025 08:55
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. Perşembe gününü 73,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Mart haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 484 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 73,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 69,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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