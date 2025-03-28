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Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 09:57 Güncelleme: 28.03.2025 09:59
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Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin'in Güneybatısında da hissedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun açıklamasına göre Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem ülkenin Mandalay kentinde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Güney Batı Çin'den de hissedildi.

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Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem
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