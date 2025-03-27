Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var

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Açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 sularında meydana gelen saldırının amacının henüz bilinmediği ifade edildi.

5 YARALI! ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Önce toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı." denildi.