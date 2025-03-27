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Hollanda'da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 20:32 Güncelleme: 27.03.2025 20:41
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Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hareketli saatler yaşandı. Dam Meydanı yakınlarında bıçakl bir saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin Amsterdam Polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda Amsterdam polisini harekete geçirdi. Paniğe neden olan saldırıda 5 kişi yaralandı.

Amsterdam Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam'da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 sularında meydana gelen saldırının amacının henüz bilinmediği ifade edildi.

5 YARALI! ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Önce toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı." denildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Sosyal medyada paylaşılan, şüphelinin yakalanma anına ait görüntülerde gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu yer aldı.

Hollanda basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde kurbanların arasında kadınların da olduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayıp kaçtığı bilgisine yer verildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydanın bir bölümü güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

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Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var Hollanda’da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var
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