Hollanda'da bıçaklı saldırı paniği! Çok sayıda yaralı var
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hareketli saatler yaşandı. Dam Meydanı yakınlarında bıçakl bir saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin Amsterdam Polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda Amsterdam polisini harekete geçirdi. Paniğe neden olan saldırıda 5 kişi yaralandı.
Amsterdam Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam'da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 sularında meydana gelen saldırının amacının henüz bilinmediği ifade edildi.
5 YARALI! ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Önce toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilen olayda, birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı." denildi.
Sosyal medyada paylaşılan, şüphelinin yakalanma anına ait görüntülerde gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu yer aldı.
Hollanda basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde kurbanların arasında kadınların da olduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayıp kaçtığı bilgisine yer verildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydanın bir bölümü güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?
- Noterler arefe günü açık mı, kapalı mı? 29 Mart arefe günü noterler çalışıyor mu?
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
- Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?