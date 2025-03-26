Kırgızistan’da Kadir Gecesi idrak edildi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) kampüsünde yer alan Abdulkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'nde, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa katılım yoğun oldu.



Cemaat, teravih namazının ardından vaazı ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, topluca dua etti.



Avluda sahur yapmak isteyenler için kurulan 15 kazanda pilav hazırlandı.



Ülkenin en büyük kubbeli camisi olma özelliğine sahip Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi, Türkiye tarafından inşa edildi.

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