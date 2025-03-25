Güney Kore’de elim kaza: Yolun çökmesi sonucu çukura düşen motosiklet sürücüsünden acı haber

Yonhap'ın haberine göre, dün seyir halindeki bir motosiklet, Seul'ün doğusunda bir kavşakta oluşan, yaklaşık 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğindeki çukura düştü.



Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, ilk olarak cep telefonuna ve motosikletine ulaşılan 30'lu yaşlardaki sürücünün çukura düştüğü yerden yaklaşık 50 metre uzakta ölü bulunduğunu açıkladı.



Yetkililer, ayrıca, olay yeri çevresindeki okullarda eğitime güvenlik endişesi nedeniyle ara verildiğini kaydetti.



Yolun çökmesine ilişkin incelemeler sürüyor.

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