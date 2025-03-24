Batı Şeria’daki El Halil ve Beytullahim’e saldırı: 5 Filistinli yaralı

El Halil'deki Susya Köyü Meclis Başkanı Cihad Nevaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgeye baskın düzenlediğini ve koyun sürüsünü çalmaya çalıştığını aktardı.

Nevaca, buna karşı çıkan Filistinli gençlerin İsraillilerin gasbını engellediğini ifade etti.

Cihad Nevaca, saldırı sırasında bölgeye İsrail ordusu ile polis güçlerinin geldiğini, Filistinli gençlerin zaten suçlanacağı için kendilerini savunamadıklarını aktardı.

Bölge sakinlerinden 4 Filistinlinin yaralandığını, bazılarının vücutlarında darp izi oluştuğunu kaydeden Nevaca, ambulansların bölgeye gelmesine izin verilmediğini belirtti.

SUSYA'YA SALDIRI

Nevaca, bölgede su depoları da dahil olmak üzere özel mülklerin tahrip edildiğini; araç ve evlere taş atıldığını ve bazı Filistinlilerin gözaltına alındığını aktardı.

Filistinli aktivist Usame Muhamara ise AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 30 İsrailli Yatta'ya bağlı Susya'ya saldırdığını kaydetti.

Toprakları gasbeden İsraillilerin, havaya ateş açtığını; Filistinlilere saldırdığını ve darbettiğini ifade eden Muhamara, Yatta'nın güneyinde ise Filistinlilere ait bir eve baskın düzenlendiğini; taş atıldığını; sahibinin darbedildiğini ve yaralandığını dile getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise bir grup toprakları gasbeden İsrailli, Beytullahim'in güneyindeki Berriye bölgesinde çobanlara saldırdı.

İsrailliler, sürüden bazı hayvanları gasbetmeye çalıştı, Filistinliler karşı çıkarak engelledi. İsrail ordusu ise bölgede 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.