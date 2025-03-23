Rusya: Donetsk’te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.



Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sribnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

224 UKRAYNA İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ



Son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 224 İHA'nın, hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

TRUMP ATEŞKESİN UYGULANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya taraflarıyla görüşmesinin ardından her iki tarafın da 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini ve uyguladıklarını söylemişti.