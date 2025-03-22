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Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin test atışını yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.03.2025 11:34
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Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin test atışını yaptı

Kuzey Kore, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemini test etti.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sisteminin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde test edildiği bildirildi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi.

Kim Jong-un, silah sisteminin 'üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu' kaydederek, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" ifadesini kullandı.

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