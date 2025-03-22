Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin test atışını yaptı

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sisteminin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde test edildiği bildirildi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi.

Kim Jong-un, silah sisteminin 'üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu' kaydederek, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" ifadesini kullandı.