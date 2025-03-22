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İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yerleşim yerlerine hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 23:30 Güncelleme: 23.03.2025 00:02
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İsrail’den Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yerleşim yerlerine hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine saldırdı. İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısı Filistinli bir aktivistin kamerasına yansıdı.

İSRAİL'DEN NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA HAVA SALDIRISI

Filistinli kaynaklar, saldırıda çok sayıda evin yıkıldığını bildirirken, İsrail ordusunun bölgeyi hedef almadan Filistinlilere bölgeyi boşaltmalarını emrettiğini açıkladı.

Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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İsrail’den Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yerleşim yerlerine hava saldırısı İsrail’den Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yerleşim yerlerine hava saldırısı İsrail’den Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki yerleşim yerlerine hava saldırısı

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