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İsrail'de füze alarmı: Saldırıyı Husiler üstlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.03.2025 05:18
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İsrail’de füze alarmı: Saldırıyı Husiler üstlendi

İsrail'in birçok bölgesinde füze saldırısı nedeniyle sirenler çaldı. Siyonist rejimi Yemen'den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğü açıklarken saldırı Husiler tarafından üstlenildi.

Yemen'deki Husiler, Gazze'ye devam eden saldırılar nedeniyle İsrail'e misilleme yaparak saldırı başlatmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

HUSİLER ÜSTLENDİ

Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.

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İsrail’de füze alarmı: Saldırıyı Husiler üstlendi İsrail’de füze alarmı: Saldırıyı Husiler üstlendi İsrail’de füze alarmı: Saldırıyı Husiler üstlendi
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