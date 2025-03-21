ABD ve Ukrayna heyetlerinde kritik temas! Ateşkes süreci Suudi Arabistan'da görüşülecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın son bulması için ABD ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy görüşmenin 24 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da resmi temaslarda bulunmak üzere Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, yaptığı konuşmasında, savaşın sürdüğü 3 yıl boyunca verdikleri desteklerinden dolayı Norveç halkı ve hükümetine teşekkür ederken Norveç'in ülkelerinin bağımsızlığını savunduklarını söyledi.Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, Norveç'in de bu süreçte yer almasının önemli olacağını anlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil bir şekilde kalıcı olarak sonlandırılması yönünde çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bunu dünyada herkesten daha çok istiyoruz." dedi.
24 MART'TA KRİTİK GÖRÜŞME!
Ateşkesi sağlamasına zorlamak için Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, havada ve denizde ateşkesin uygulanması yönünde ABD ile görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.
Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda gerçekleştirdiği görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini vurguladı.
Artık Ukrayna ile ABD heyetlerinin ateşkes konusunu teknik düzeyde ele alması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bunun için iki ülke temsilcilerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini bildirdi.
Zelenskiy, şöyle konuştu:
"Görüşme, Ukrayna ve ABD arasında olacak. Sonra ABD ile Rusya (arasında). Ya da benim söylediğim gibi, aynı konu hakkında bir ülkede paralel toplantılar olacak."
Trump ile görüşme sırasında, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım statüsü hakkında konuşmadıklarını aktaran Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna'nın yarımadası olduğunu vurguladı. ABD'nin, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği Zaporijya Nükleer Güç Santralini devralmak istemesiyle ilgili iddialar hakkında konuşan Zelenskiy, Trump ile konuşmasında bu konuyu ele almadıklarını kaydetti.
Söz konusu nükleer santralin Ukrayna'ya ait olduğunu belirten Zelenskiy, "Tüm nükleer santraller Ukrayna halkına aittir. Bunlar devletin nükleer santralleridir." ifadesini kullandı. Zelenskiy, "Yatırım yapmak, modernize etmek istiyorlarsa, bu ayrı bir konu. Bu konu açık, konuşabiliriz ama mülkiyet konusunu Başkan Trump ile kesinlikle görüşmedik." dedi.
Ukrayna'nın aslında bir NATO üyesi olması durumunda güvenlik sorunu çözülmesi açısından bunun önemli olacağını dile getiren Zelenskiy, "Bunu gerçekten istiyoruz, bunun birçok sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Ama konuşulacak bir şey yok. NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri, NATO'da Ukrayna'yı desteklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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