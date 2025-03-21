ABD ve Ukrayna heyetlerinde kritik temas! Ateşkes süreci Suudi Arabistan’da görüşülecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da resmi temaslarda bulunmak üzere Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, yaptığı konuşmasında, savaşın sürdüğü 3 yıl boyunca verdikleri desteklerinden dolayı Norveç halkı ve hükümetine teşekkür ederken Norveç'in ülkelerinin bağımsızlığını savunduklarını söyledi.Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, Norveç'in de bu süreçte yer almasının önemli olacağını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil bir şekilde kalıcı olarak sonlandırılması yönünde çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bunu dünyada herkesten daha çok istiyoruz." dedi.

24 MART'TA KRİTİK GÖRÜŞME!

Ateşkesi sağlamasına zorlamak için Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, havada ve denizde ateşkesin uygulanması yönünde ABD ile görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda gerçekleştirdiği görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Artık Ukrayna ile ABD heyetlerinin ateşkes konusunu teknik düzeyde ele alması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bunun için iki ülke temsilcilerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini bildirdi.