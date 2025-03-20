İsrail ordusu duyurdu! "Yemen'den atılan balistik füzenin düşürdük"
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan balistik füzeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör devleti ordusu Yemen'den atılan hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü balistik füze nedeniyle başta işgal altındaki Kudüs kenti olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü balistik füze nedeniyle başta işgal altındaki Kudüs kenti olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.
Ayrıca İsrail basını, Yemen'den atılan füze sebebiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını aktardı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların durmaması halinde İsrail'e saldırıları artırma tehdidinde bulunmuştu.
Husiler, en son 18 Mart'ta İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemişti.