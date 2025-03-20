Almanya’dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bugün Suriye'nin başkenti Şam'daki Alman Büyükelçiliği'ni resmi olarak yeniden açtığını duyurdu.

Schneck, büyükelçilik ekibinin yeterli olmadığını, vize ile konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yürütülmeye devam edeceğini belirterek, "Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.