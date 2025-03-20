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Almanya'dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.03.2025 16:10 Güncelleme: 20.03.2025 16:11
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Almanya’dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, ülkesinin 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtığını duyurdu.

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bugün Suriye'nin başkenti Şam'daki Alman Büyükelçiliği'ni resmi olarak yeniden açtığını duyurdu.

Schneck, büyükelçilik ekibinin yeterli olmadığını, vize ile konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yürütülmeye devam edeceğini belirterek, "Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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Almanya’dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk Almanya’dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk Almanya’dan Suriye kararı: 13 yıl sonra ilk
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