Tunus’ta 612 düzensiz göçmenin kurtarıldı!

Tunus'un doğu kıyılarında 612 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 18'inin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadeleye ve deniz sınırlarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 16-17 Mart tarihlerinde sahil güvenlik birimlerinin ülkenin doğu kıyılarında deniz sınırının geçilmesinin engellenmesi ve arama kurtarmayı kapsayan çeşitli operasyonlar düzenlediği aktarıldı.

Operasyonlarda, Avrupa'ya geçmeye çalışan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 612 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, açık denizde tekneleri bozulan düzensiz göçmenlerin boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Çeşitli düzensiz göç girişimlerine engel olunduğuna dikkati çekilen açıklamada, 18 aynı uyruklu düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Göçmenlerin hangi ülkenin vatandaşı olduğu belirtilmeyen açıklamada, düzensiz göçün tehlikelerine değinildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunuslu yetkililer sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellendiğini açıklıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.