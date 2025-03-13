Avrupa Parlamentosu Ukrayna'yı uyardı! Anlaşmada "şantaja" dikkat

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ANLAŞMAYA RUSYA DA UYMALI

Tasarıda, AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali desteğini artırarak ülkenin en büyük stratejik müttefiki olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulandı. Parlamenterlerin 11 Mart'ta varılan 30 günlük ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladıkları belirtilen tasarıda, Rusya'nın bu anlaşmayı kabul edip uygulaması gerektiği belirtildi.

AB UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMELİ

Tasarıda, Ukrayna'daki sivil halkı, altyapıyı ve ülkenin topraklarını hedef alan saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunularak, ABD'nin Rusya'nın saldırganlık savaşına ilişkin tutumunda devam eden savaştan Ukrayna'yı açıkça suçlamayı da içeren belirgin bir değişim olduğuna dikkat çekilerek, AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırarak ülkenin en büyük finansal ve askeri destekçisi olmaya devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliği için AB'nin somut adımlar atması gerektiğini belirtilen tasarıda, Rusya'nın saldırılarını caydırmak için AB'nin Ukrayna için sağlam güvenlik garantilerine katkıda bulunması gerektiği ifade edildi.