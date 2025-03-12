Hamamböcekleri artık siber casus! Bilim insanlarından akıllara durgunluk veren buluş

Böcek cyborg'un tamamlanmış tasarımı. (Mochammad Ariyanto /Sciencealert aracılığıyla)

Sistem iki farklı navigasyon algoritmasına dayanıyor: Daha büyük bir elektronik sırt çantası gerektiren basit ortam algoritması ve daha hafif donanımla çalışan karmaşık arazi algoritması.

ARAMA-KURTARMA GÖREVLERİNDE ÇIĞIR AÇABİLİR

Bu teknoloji, deprem ve savaş gibi felaketlerde enkaz altında kalanları tespit etmek, dar tünelleri ve boru hatlarını incelemek gibi kritik görevlere uygun bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda, çevresel izleme ve kültürel miras alanlarını koruma amaçlı da kullanılabilir.

Osaka Üniversitesi'nden Keisuke Morishima, "Bu biyohibrit sistem, geleneksel robotların karşılaştığı hareket kısıtlamalarını ortadan kaldırabilir ve gerçek dünya şartlarında etkili bir çözüm sunabilir" diyor.

Ancak bilim insanları, böceklerin bu sisteme nasıl uyum sağladığı ve uzun vadede nasıl etkileneceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bu heyecan verici araştırma, Soft Robotics dergisinde yayımlandı.