Hamamböcekleri artık siber casus! Bilim insanlarından akıllara durgunluk veren buluş
Bilim insanları, arama-kurtarma operasyonlarında devrim yaratabilecek bir teknolojiye imza attı. Japonya ve Endonezya'dan bir ekip, hamamböceklerini uzaktan kontrol edilebilen siber böceklere dönüştürerek dar ve tehlikeli alanlarda görev yapabilecek hale getirdi.
Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi'nden araştırmacılar, Madagaskar tıslayan hamamböceklerine mikroelektronik cihazlar ekleyerek hareketlerini kontrol etmeyi başarıyor. Antenlerine ve vücutlarına yerleştirilen elektrotlar sayesinde böceklerin hareketleri uzaktan yönlendirilebiliyor.
Mekanik mühendisi Mochammad Ariyanto, "Minyatür robotlar üretmek oldukça zorlu bir süreç. Biz bu sorunu doğal bir organizmaya elektronik cihazlar ekleyerek aştık." diyor.
ZORLU ARAZİLERDE TEST EDİLDİLER
Araştırmacılar, bu siber böcekleri kum, taş ve ahşap gibi engellerle dolu ortamlarda test etti ve böceklerin başarıyla hedeflerine ulaştığını gözlemledi. Kullanılan biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi, böceklerin çevreyi algılayarak engelleri aşmasına imkan tanıyor.
Sistem iki farklı navigasyon algoritmasına dayanıyor: Daha büyük bir elektronik sırt çantası gerektiren basit ortam algoritması ve daha hafif donanımla çalışan karmaşık arazi algoritması.
ARAMA-KURTARMA GÖREVLERİNDE ÇIĞIR AÇABİLİR
Bu teknoloji, deprem ve savaş gibi felaketlerde enkaz altında kalanları tespit etmek, dar tünelleri ve boru hatlarını incelemek gibi kritik görevlere uygun bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda, çevresel izleme ve kültürel miras alanlarını koruma amaçlı da kullanılabilir.
Osaka Üniversitesi'nden Keisuke Morishima, "Bu biyohibrit sistem, geleneksel robotların karşılaştığı hareket kısıtlamalarını ortadan kaldırabilir ve gerçek dünya şartlarında etkili bir çözüm sunabilir" diyor.
Ancak bilim insanları, böceklerin bu sisteme nasıl uyum sağladığı ve uzun vadede nasıl etkileneceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.
Bu heyecan verici araştırma, Soft Robotics dergisinde yayımlandı.
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