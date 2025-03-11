Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Tunuslu mevkidaşı Said ile Gazze’yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ile Said'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Liderlerin görüşmede "Gazze'deki durumu değerlendirdiği, Mısır'ın Gazze'de ateşkesin istikrara kavuşturulması ve insani yardımın ulaştırılmasına yönelik çabalarını ele aldığı" belirtilen açıklamada, Said'in Mısır'ın hazırladığı Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap planından memnun olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Tunus'un Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasının başlatılmasına olanak tanıyan planı desteklediğine işaret edildi.

Sisi ve Said'in Filistinlilerin göçe zorlanmasını ve Filistin davasının tasfiye edilmesini tam ve kesin bir şekilde reddettiklerinin altı çizilen açıklamada, Sisi'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacağına dikkati çektiği vurgulandı.

Açıklamada, Libya ve Suriye'deki durumu da görüşen Sisi ve Said'in, bu ülkelerin birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekledikleri kaydedildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler de kabul etmişti.