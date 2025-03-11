ABD'nin Mississippi eyaletinde hava ambulansı düştü! İçerisinde 3 kişi bulunuyordu
ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içerisinde 3 kişi bulunan hava ambulansının düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
İlk belirlemelere göre, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğünün belirtildiği açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.