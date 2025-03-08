İİT toplantısında Gazze’yi yeniden inşa planına destek vurgusu

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının topraklarında kalma haklarını desteklemenin yanı sıra Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planını da desteklediklerini belirtti.

Genel Sekreter Taha, bu planın, iki devletli çözüm vizyonuna ulaşmak için bütünleşik bir siyasi ve ekonomik yol çerçevesinde, herkesin gerekli mali ve siyasi desteği harekete geçirmesini gerektiren ortak ve gerçekçi bir vizyon teşkil ettiğini kaydetti.

İsrail'in kabul edilemez icraatları ve Filistinli mülteci davasını tasfiye etme girişimlerinin tehlikesi konusunda uyarıda bulunan Taha, toplantının, işgalci güç İsrail'in işgalini, günlük suçlarını, ilhak planlarını ve Filistin halkını topraklarından zorla göç ettirmelerini sürdürmesi sonucunda Filistin davasının karşı karşıya kaldığı zorlukların gölgesinde yapıldığını aktardı.

Genel Sekreter Taha, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunması için daha yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Taha, ayrıca görevini yerine getirebilmesi için Filistin hükümetine imkan sağlanması, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de kapsayan Filistin topraklarının birliğinin korunması, acil yardım, ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma programlarının uygulanması ile Filistinliler için uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI PLANI KABUL EDİLEREK BUNUN İÇİN MALİ DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Mısır'ın hazırladığı Arap planı kabul edilerek, uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana destek vermeleri çağrısı yapıldı.

İİT'nin, Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde, örgüte üye ülkelerin yetkilileri ve dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlediği, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırıları ile Filistin topraklarının ilhakı ve halkının topraklarından zorla göç ettirilme planlarının ele alındığı toplantı sona erdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda 4 Mart'ta Kahire'de yapılan Arap Birliği Zirvesi ve Mısır'ın hazırladığı Gazze'nin yeniden inşa planının sonuçlarının benimsenmesi kararı alındı.

Uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana gerekli desteği hızla sağlamaları çağrısı yapılan kararda ayrıca, Filistin halkının devlet kurma yönündeki meşru özlemlerini gerçekleştirmek için kalıcı ve adil bir çözüme doğru siyasi bir yol açmanın önemi vurgulandı.