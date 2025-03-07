ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesaj: "Kanada ABD'yi dolandırıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarında satır başları...

Bu işler içinde de neredeyse 9000 yeni istihdam sağladık otomotiv sektöründe. Ve otomotiv şirketleri de yeni gelişmelerden memnun. Dolayısıyla şu anda faaliyete geçirmeye başladıkları yeni planları var. Ancak öncesinde bunu yapamıyorlardı gümrük vergilerinden dolayı. Şu anda ileri geri gitmek istemiyorlar. Meksika körfezi, Meksika sınırı, Kanada sınırı bizim için sorun oluyordu. İleri uzay teknolojilerinde de yeni istihdam sağlamaya başladık, iş imkanları oluşturuyoruz. 9000 yeni iş sağlandı otomotiv parçaları üretimi sektöründe. Ve burada basit bir şekilde bakacak olursak Amerika için çok önemli adımlar bunlar.

"BIDEN DÖNEMİNDE ÇÖKÜŞ YAŞANDI"

Söylediğim sayılar yalnızca bir ayda gerçekleşti. Bunu çok uzun süredir duymuyoruz bu tarz bir gelişmeyi. 27.000'den fazla otomotiv sektöründe iş kaybı yaşandı Biden'ın son senesinde. Bunlar çok önemli işlerdi ancak kaybedildiler. Aynı zamanda diğer S&P üreticileri de Biden'ın hükümetiyle birlikte daha kötü gidiyordu. Biden döneminde bir çöküş yaşandı bu konuda. Ancak ben şu anda yeni hükümet görevlileri atıyorum, özel sektörü büyütüyorum.

Biden'ın son iki yılında her dört işten biri bir hükümet işiydi, devlet işiydi. Bu inanılmaz gerçekten. Trump döneminde de tamamen başındayız. Yeni sağlanan istihdamın %93'ü özel sektörde. Bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Yani Amerikalılar için çok büyük bir adım. 15 aydır ilk defa yaşanıyor bu. Amerika halkı için yapılıyor bunlar. Amerika'da doğan kişiler için. Çalışanların çok büyük bir kısmı Amerika'dan gelmiş. Amerika'da doğmuş. Amerikalılar 284 bin iş sağlandı. Bu istatistiği yabancı çalışanların bütün işleri aldığını söylerken duymuştunuz daha önce de. Bütün işleri yabancılar yapıyordu. Şu anda 284 bin yerli görevi var, yerli işi var istihdama. Kanada yüzde 200 vergi koydu. Kanada ABD'yi doladırıyor