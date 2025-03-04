Suriye lideri Şara’dan İsrail’e tepki: Tehditler karşısında birlik olmamız gerek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Gazze'de yaşananların tüm bölge için uyarı alarmı niteliğinde olduğunu belirterek Filistin halkının yerinden edilmesi çağrılarının tüm Arap milletini tehdit ettiğini söyledi.

Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyledi.

FİLİSTİNLİLERİ GÖÇ PLANINA RET!

Şara, "Bugün Filistin halkının kanının dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dayatmaya yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz." dedi. "Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdittir." diyen Şara, Filistinlilerin göçe zorlanma planlarını reddetti.

Şara, "Filistinlilerin yerinden edilmesi, Filistin halkını toprağından sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeğini oluşturuyor." ifadesini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'de yaşananlar hepimiz için bir uyarı alarmıdır. Arap ülkeleri tutumlarını birleştirmeli ve Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeli." diye konuştu.

Gazze'deki duruma işaret eden Şara, "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi.

İSRAİL'E KARŞI BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR

Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"İsrail, 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor."

Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.