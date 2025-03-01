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Zelenskiy, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 15:18
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Zelenskiy, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra’ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya geldi.

ABD'deki temaslarının ardından Zelenskiy'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.

Ukraynalı lider Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye iştirak edecek.
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