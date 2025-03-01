Zelenskiy, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra’ya geldi

ABD'deki temaslarının ardından Zelenskiy'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.Ukraynalı lider Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye iştirak edecek.