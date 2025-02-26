Özbekistan ve Pakistan İşbirliği Konseyi kuruyor!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi temaslar için gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından törenle karşılandı. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşmelerde ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanlarında işbirliğini ele aldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması ve Trans-Afgan demir yolu projesinin koordineli yürütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca kültürel ve turizm işbirliklerinin geliştirilmesi, diplomatik pasaport sahiplerine vizesiz seyahat imkanı tanınması gibi konular da ele alındı.

Görüşmelerin sonunda taraflar, Ortak Bildiri ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin protokole imza attı.