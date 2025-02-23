The Economist'ten dikkat çeken Trump kapağı: Kral olacak!
Dünyaca ünlü İngiltere merkezli The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ı 'Kral olacak' başlığıyla kapağına taşıdı. Yakın zamanda da Beyaz Saray tarafından taç giydirildiği bir dergi kapağının olması, 'Trump kendisini ABD kralı mı ilan etti?' tartışmasını da beraberinde getirdi.
The Economist, aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump'ı kapağına taşıdı. Kapağında Trump'a taç giydiren dergi, "Kral olacak." ifadesine yerdi.
Trump'ın görev süresindeki ilk ayında kasırga gibi estiğini savunan dergi, Başkan'ın tabanını coşturduğunu ve rakiplerini sersemlettiğini yazdı. Dergi Trump'ın yürüttüğü politikalar için şu cümleleri kurdu:
"Dünyaya barış ve ülke içinde refah getirdiğini söylüyor ancak Batı'yı güçlü tutan ittifakları parçaladığı konusunda uyarılıyor. Amerika'yı yeniden harika yaptığını söylüyor ama ülkeyi anayasal bir krize ve hatta Trumpçı bir otokrasiye sürüklediği konusunda uyarılıyor. Trump'ın her hareketi, gücün kendisine kişisel olarak verildiğine inandığını gösteriyor ve daha fazlasını toplamaya kararlı olduğunu teyit ediyor."
İngiliz dergiye göre Trump, ABD'nin yani başkanından çok kral portresi çiziyor.
TRUMP'TAN KENDİNE: KRALIMIZ ÇOK YAŞA
New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanmıştı.
Trump, Fransız komutan Napolyon Bonapart'dan alıntı yaparak şöyle demişti:
"Ülkesini kurtaran hiçbir yasayı ihlal etmez."
BEYAZ SARAY DA PAYLAŞMIŞTI
Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaşmıştı.