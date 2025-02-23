The Economist’ten dikkat çeken Trump kapağı: Kral olacak!

The Economist dergi kapağı ekran görüntüsü

Trump'ın görev süresindeki ilk ayında kasırga gibi estiğini savunan dergi, Başkan'ın tabanını coşturduğunu ve rakiplerini sersemlettiğini yazdı. Dergi Trump'ın yürüttüğü politikalar için şu cümleleri kurdu:

"Dünyaya barış ve ülke içinde refah getirdiğini söylüyor ancak Batı'yı güçlü tutan ittifakları parçaladığı konusunda uyarılıyor. Amerika'yı yeniden harika yaptığını söylüyor ama ülkeyi anayasal bir krize ve hatta Trumpçı bir otokrasiye sürüklediği konusunda uyarılıyor. Trump'ın her hareketi, gücün kendisine kişisel olarak verildiğine inandığını gösteriyor ve daha fazlasını toplamaya kararlı olduğunu teyit ediyor."