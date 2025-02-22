Brezilya’da korkunç kaza! 12 öğrenci öldü
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Brezilya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi 3 günlük yas ilan etti.
Ulusal basında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolunda kamyonla çarpıştı.
Kazada, 12 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi 3 günlük yas ilan etti.